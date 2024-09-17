Устроивших перестрелку в «Гринвиче» мужчин отправят в колонию

В Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор Гусейну Аллахвердиеву и Рази Халилову, которые в прошлом году устроили перестрелку в ТРЦ «Гринвич». Их признали виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, с применением оружия, группой лиц».

«Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновным наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия, сроком на 3 года обоим», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре 2023 года двое мужчин, выходцев из Закавказья, затеяли ссору на глазах у десятков посетителей «Гринвича». «Орудие преступления – два травматических пистолета марки «Зигзаур» калибра 10 миллиметров и «Хорхе» калибра 9 миллиметров. Мужчины, не сумевшие мирно урегулировать ситуацию, оба применили оружие по отношению друг к другу», – пояснил тогда пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых.

Прокурор потребовал приговорить участников перестрелки к лишению свободы сроком на 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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