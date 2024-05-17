Участников стрельбы в «Гринвиче» оставили под стражей

Участников разборок со стрельбой в ТЦ «Гринвич» снова оставили под стражей. Такое решение принял сегодня Свердловский областной суд. Ранее двое мужчин находились под домашним арестом. Но 24 апреля Ленинский райсуд изменил им эту меру пресечения на заключение под стражей. В СИЗО подозреваемые пробудут до 23 июля.

Напомним, стрельба в «Гринвиче» произошла 23 ноября 2023 года. Двое мужчин не славянской национальности затеяли скандал на глазах у десятков очевидцев, включая детей. Потом оба достали травматические пистолеты «Зигзаур» калибра 10 мм и «Хорхе» калибра 9 мм и стали стрелять друг в друга.

В начале мая прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному делу – Санкция по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, с применением оружия, группой лиц» в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube