Каждый пятый малый бизнес на Урале стабильно растет, каждый третий – стагнирует (ФОТО)

По сравнению с 2022 годом предприниматели Свердловской области стали чаще оценивать свой бизнес как стабильно растущий или стагнирующий, реже – как находящийся в критическом состоянии. Расширять его сейчас готовы менее половины – 40%.

Об этом сообщила сегодня на заседании заксо бизнес-омбудсмен региона Елена Артюх. По данным опроса, результаты которого она привела, как «стабильный рост» ситуацию в своем бизнесе оценивают 20,6% предпринимателей, годом раньше – 7,9%. О стагнации заявили 35,8% (год назад – 17,4%). О снижении выручки говорят 17% (в 2022 – 31,6%). «Серьезным спадом» назвали состояние своего бизнеса 15,8% опрошенных (25,8%). «На грани закрытия» – 6,7% (год назад – 7,4%).

Число субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2022 годом увеличилось более чем на 7400 и составило 208 426. При этом количество занятых в этом сегменте сократилось почти на 3 тысячи и сейчас составляет 516 714 человек. Число самозанятых за год стало больше, сейчас их 264 724.

Развивать свой бизнес в ближайшее время планируют 40%, нет ресурсов – у 46,3%, 13,3% сказали, что их бизнес деградирует.

Самыми большими проблемами, мешающими развитию бизнеса, предприниматели назвали: дефицит кадров (60,6%), неопределенность экономической ситуации (33,3%), дорогие заемные средства (29,1%), непредсказуемость экономической политики государства (27,3%), недостаточный внутренний спрос (22,4%).

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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