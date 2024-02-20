Из Екатеринбурга запустят новые рейсы в Дагестан

В апреле из Екатеринбурга в Махачкалу появятся новые прямые рейсы. Авиакомпания Nordwind планирует летать дважды в неделю: по понедельникам и пятницам.

«Первый самолет авиакомпании из столицы Дагестана, как ожидается, прибудет в международный аэропорт Кольцово вечером 28 апреля. Вылет из Екатеринбурга в Махачкалу запланирован на 5:20 29 апреля. Перелеты будут осуществляться по понедельникам и пятницам на самолете Boeing 737-800, время в пути составит 3 часа», – сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

В системе бронирования Nordwind билеты на конец апреля сейчас продаются по 14 тысяч рублей в одну сторону, на май есть варианты от 9,8 тысячи рублей.

Добавим, что сейчас из Екатеринбурга в Махачкалу летает авиакомпания Red Wings. Цены на билеты в одну сторону стартуют от 9,8 тысячи рублей.

Дагестан в последние годы стал одним из популярных направлений среди уральцев. Как ранее рассказывали туроператоры, на лето активно бронируются отели на побережье Каспийского моря. Качественных средств размещения здесь не так много, поэтому в сезон мест не будет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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