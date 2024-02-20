В Екатеринбурге скончался кинорежиссер и оператор Владимир Макеранец

В Екатеринбурге скончался режиссер Владимир Макеранец, который возглавлял региональную организацию «Союза кинематографистов РФ».

Источники сообщают, что Владимир Ильич недавно попал в больницу с инсультом. До этого он вернулся из Москвы, где принимал участие в работе пленума правления «Союза кинематографистов России». Режиссеру было 76 лет.

Владимир Макеранец родился 6 мая 1947 года в Свердловске, где и прожил всю жизнь. С молодости работал на местной киностудии сначала кинооператором, затем – режиссером. За вклад в развитие уральского кинематографа и большую общественную деятельность Макеранецу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

В пресс-службе регионального отделения «Союза кинометографистов РФ» пока не сообщили когда и где пройдет прощание.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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