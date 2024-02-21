Прощание с Владимиром Макеранцем состоится 22 февраля

Прощание с ушедшим из жизни режиссером и кинооператором Владимиром Макеранцем состоится завтра, 22 февраля, в Доме кино.

«Гражданская панихида пройдет в 13:00 в Доме кино (ул. Луначарского д. 137)», – сообщили в Свердловском отделении Союза кинематографистов РФ.

Напомним, накануне на 77-м году жизни скончался глава Свердловского отделения Союза кинематографистов Владимир Макеранец. Он родился 6 мая 1947 года в Свердловске, где и прожил всю жизнь. С молодости работал на местной киностудии сначала кинооператором, затем – режиссером. Был организатором и соорганизатором множества мероприятий, поддерживавших уральское кино. За вклад в развитие уральского кинематографа и большую общественную деятельность Макеранецу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

«В истории кино останутся больше двух десятков фильмов, снятых оператором-Макеранцем и режиссером-Макеранцем, открытые им киноимена и зажженные кинозвезды. Но среди огромного количества его талантов главный – истинное человеколюбие. В благодарной памяти многих – искреннее участие и помощь Владимира Ильича в решении судьбоносных вопросов «маленького человека» и нашей организации в целом. Человек широкой души и великой веры в кино, он стремился сделать все, чтобы уральский кинематограф не просто жил, но – дышал, развивался, чтобы о нем знали, чтобы его любили», – прокомментировали в Свердловской организации «Союза кинематографистов».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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