российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2024, 14:21 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Самым красивым и брутальным самцом зоопарка выбрали скунса

Фото: Екатеринбургский зоопарк

В выборах «Зоомистера-2024» по результатам онлайн-голосования победу одержал скунс Мирон, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Зверек родился в Екатеринбургском зоопарке в 2021 году. «Мирон легко идет на контакт с сотрудниками зоопарка, по-своему общается. Он вообще довольно покладистый самец, не конфликтен и непритязателен. В еде также без претензий – с удовольствием поедает овощи, фрукты, рыбу, живой корм. Особенно любит насекомых и фрукты», – рассказали в зоопарке.

Напомним, всего претендентов в этом году было четверо. Кроме Мирона, в список номинантов вошли степной орел Башкир, капуцин-плакса Фьюри и рыба голубой хирург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В зоопарке выбирают первого красавца (ФОТО)

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,