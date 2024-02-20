Самым красивым и брутальным самцом зоопарка выбрали скунса

В выборах «Зоомистера-2024» по результатам онлайн-голосования победу одержал скунс Мирон, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Зверек родился в Екатеринбургском зоопарке в 2021 году. «Мирон легко идет на контакт с сотрудниками зоопарка, по-своему общается. Он вообще довольно покладистый самец, не конфликтен и непритязателен. В еде также без претензий – с удовольствием поедает овощи, фрукты, рыбу, живой корм. Особенно любит насекомых и фрукты», – рассказали в зоопарке.

Напомним, всего претендентов в этом году было четверо. Кроме Мирона, в список номинантов вошли степной орел Башкир, капуцин-плакса Фьюри и рыба голубой хирург.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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