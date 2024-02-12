В зоопарке выбирают первого красавца (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке началось традиционное голосование за самого обаятельного питомца мужского пола. В этом году претендентов четверо.

Первый – степной орел по имени Башкир. Сотрудники зоопарка описывают его так: «Башкир спокоен и невозмутим. Живет в одном вольере вместе с отцом. Основную часть времени проводит на ветвях деревьев, наблюдая сверху за всем, что происходит вокруг, спускаясь вниз только для приема пищи. Аппетит у парня отменный– съедает все что приносят. Особенно ему нравится живой корм».

Второй номинант – капуцин-плакса Фьюри. Ему 8 лет. Родился он в 2016 году в Екатеринбургском зоопарке. Фьюри находился на искусственном вскармливании, воспитывался сотрудниками зоопарка и привык к людям. Он очень добрый, активный, общительный и жизнерадостный.

Третий участник – скунс Мирон. «Характер покладистый, спокойный (в настоящее время – очень-очень спокойный, по причине зимы). Скунсы более активны летом. Мирон легко общается с сотрудниками зоопарка, и вообще, он – сама невозмутимость», – говорят о нем кураторы.

Четвертый претендент – «самый загадочный и спокойный», это рыба голубой хирург. «Он настолько невозмутим, что даже отсутствие имени его не смущает», – отметили в зоопарке.

Голосование проходит на странице зоопарка «ВКонтакте».

Напомним, в прошлом году зоомистером Екатеринбурга стал каракал Хьюго.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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