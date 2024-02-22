Осуждена мать, 4-летняя дочка которой утонула в ванне

Чкаловский суд Екатеринбурга вынес приговор 28-летней местной жительнице, маленькая дочь-инвалид которой утонула в ванне.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, женщину приговорили к году ограничения свободы.

Напомним, трагедия случилась в ноябре 2023 года. Женщина посадила ребенка в ванну и открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду. При этом мать знала о наличии у дочери врожденных заболеваний, не позволяющих ей самостоятельно мыться, сидеть без опоры и плавать.

Посадив девочку в ванну, женщина ушла в другую комнату – нее было еще двое маленьких детей. «Ребенок не менее 3 минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребенка. Обвиняемая признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном», – рассказали в прокуратуре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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