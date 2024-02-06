В Екатеринбурге будут судить многодетную мать, чья 4-летняя дочь-инвалид утонула в ванне

В Чкаловском районе Екатеринбурга завершено следствие по уголовному делу женщины, ребенок которой утонул в ванне.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, трагедия случилась в ноябре 2023 года. Женщина посадила ребенка в ванну и открыла кран с водой, не закрыв сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду. При этом мать знала о наличии у дочери врожденных заболеваний, не позволяющих ей самостоятельно мыться, сидеть без опоры и плавать.

Посадив девочку в ванну, женщина ушла в другую комнату. «Ребенок не менее 3 минут находился в ванне, которая непрерывно наполнялась водой. В результате преступного легкомыслия матери вода, которой наполнилась ванна, перекрыла дыхательные пути девочки, чем вызвала механическую асфиксию и смерть ребенка. Обвиняемая признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном», – рассказали в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе по похожему делу вынес приговор Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Была осуждена 22-летняя женщина, которая оставила без присмотра свою двухлетнюю дочь в ванной, и девочка утонула. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности. В суде было доказано, что мать находилась в состоянии опьянения в первой половине дня, с 9 до 14 часов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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