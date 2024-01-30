Суд вынес приговор матери, по чьей вине утонула двухлетняя дочка

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор 22-летней женщине, которая оставила без присмотра свою маленькую дочь в ванной, и девочка утонула. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Трагедия произошла в сентябре 2023 года в квартире по проспекту Космонавтов. В суде было доказано, что мать находилась в состоянии опьянения в первой половине дня, с 9 до 14 часов.

Собираясь искупать двухлетнюю дочь, женщина посадила ребенка в ванну, закрыла пробкой слив и включила воду, а затем ушла в другую комнату. Девочка находилась одна не менее 40 минут и захлебнулась водой. Прокурор просил суд назначить женщине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца в колонии-поселении. Суд приговорил екатеринбурженку к 1 году ограничения свободы. Это означает, что осужденная в течение этого срока не может покидать место жительства в определенные часы и обязана регулярно отмечаться в надзорном органе. Приговор суда вступил в законную силу.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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