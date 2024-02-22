Инициаторы «мусорного» референдума в Сысерти оспорят отказ в суде

Активисты из Сысертского городского округа подали иск в суд – люди хотят оспорить решение местного избиркома, который отказался регистрировать инициативную группу из числа местных жителей. Без этого проведение референдума невозможно.

Напомним, активисты хотят провести голосование, чтобы узнать, что думают жители округа по поводу намерений инвесторов и местных властей построить на юге Сысертского района т.н. экокластер – мусоросортировочный завод и полигон захоронения отходов. При этом участок, на котором планируется строительство, сейчас относится к категории сельскохозяйственных земель, на нехватку которых жалуются сысертские фермеры. Решение о переводе участка в промышленную категорию должны были принять сысертские депутаты, но в прошлом году у них забрали соответствующие полномочия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube