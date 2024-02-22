Туроператоры начали требовать повторно оплатить путевку после отзыва лицензии у банка Qiwi

Российские туроператоры требуют повторно внести оплату по заявкам на туры, которые уже были оплачены через Qiwi. Юристы говорят, что это неправомерно. Туроператор должен отправить человека в уже оплаченное путешествие.

О требованиях повторной оплаты рассказывают турагенты. После отзыва лицензии у Qiwi статус некоторых заявок поменялся на «не оплачены», хотя туристы передавали деньги агентам, а те – операторам.

«Большинство таких платежей проводились через Альфа-банк от физического лица. При этом банк сообщил, что деньги отправлены по назначению. Туроператоры же ссылаются, что Альфа-банк работал через QIWI, у которого была вчера отозвана банковская лицензия, и требуют повторную оплату заявки», – рассказал в своем телеграм-канале юрист Игорь Косицын. https://t.me/turyurist

Он уверяет, что такое требование неправомерно. В сложившейся ситуации необходимо руководствоваться п. 49 постановления Пленума ВС РФ № 17 от 28.06.2012, который гласит:

«Следует иметь в виду, что обязанность потребителя по оплате оказанных ему услуг (товаров) считается исполненной с момента передачи им денежной суммы банку, кредитной организации, платежному агенту... Исполнитель (продавец) не вправе отказывать потребителю в исполнении договора из-за ненадлежащих действий по исполнению этого договора посредником». То есть в случае, когда турист заплатил за путевку, и туроператор сам разрешил оплачивать через данного платежного агента или кредитную организацию, он обязан предоставить услуги, а потом разбираться с данным платежным агентом.

«Иной порядок недопустим», – говорит Игорь Косицын.

Напомним, накануне Банк России отозвал лицензию у банка Qiwi. По данным ЦБ, он нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, к нему в течение года пять раз применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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