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Среда, 21 февраля 2024, 09:48 мск

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Центробанк РФ отозвал лицензию у КИВИ Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк. Об этом сообщается на сайте регулятора. По величине активов КИВИ Банк занимал 89 место в банковской системе страны.

По данным Центробанка, КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, к нему в течение года пять раз применялись меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

Кроме того, кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», – добавили в ЦБ.

Более того, банк открывал QIWI-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан. Информация о незаконных действиях направлена Банком России в правоохранительные органы.

Отмечается, что КИВИ Банк является участником системы страхования вкладов. Его клиенты имеют право получить 100% остатка своих средств на счетах, но не более 1,4 млн рублей. Выплата возмещения начнется не позднее 6 марта, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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