Пополнение и вывод средств с QIWI-кошелька стало недоступным

После отзыва Центробанком РФ лицензии у КИВИ Банка пополнение QIWI-кошельников, так и вывод средств с кошельков стало невозможным. Регулятор уточнил, что страхование вкладов не распространяется на QIWI-кошельники.

При попытке пополнить кошелек система выдает ошибку, передает ТАСС. «Ошибка платежа. Платеж отклонен. Обратитесь в банк, выпустивший карту», – сказано в уведомлении. Операции по выводу средств с кошельков тоже недоступны, информирует РИА «Новости».

Также сообщается, что перестала работать платежная система Contact, которая позволяет проводить переводы за границу. Ее оператором был КИВИ Банк. «Произошла ошибка. Во время обработки вашего запроса произошла неизвестная ошибка сервера. Если ошибка повторяется, попробуйте обновить страницу», – такое сообщение система выдает при попытке совершить перевод через сайт Contact. Однако обновление страницы не помогает.

Ранее сегодня Банк России сообщил, что с 21 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка. В пресс-релизе регулятора отмечается, что кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. Кроме того, банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Деятельность кредитной организации «характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», – отмечалось в сообщении регулятора.



Также ЦБ указывал, что банк открывал QIWI-кошельки с использованием личных данных физлиц без их ведома и проводил по ним операции, что создавало значительные риски для граждан.

Добавим, что КИВИ Банк участвует в системе страхования вкладов, поэтому клиентам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей. По информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), выплата возмещения начнется не позднее 6 марта.

Обновлено. В ЦБ после отзыва лицензии у КИВИ Банка и на фоне сообщений о проблемах с выводом средств у пользователей Qiwi-кошельков заявили, что страхование вкладов не распространяется на средства в электронных кошельках. «Средства на электронных кошельках не застрахованы по системе страхования вкладов», – цитирует представителя Центробанка ТАСС. В ЦБ пояснили, что «несмотря на то, что деньги на электронных кошельках не застрахованы государством, их могут компенсировать во время процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка». Там рекомендовали владельцам QIWI-кошельков обращаться в АСВ для получения «более детальной информации». В ЦБ дали пояснения, отвечая на вопрос пользователя соцсети «ВКонтакте» о том, могут владельцы QIWI-кошельков рассчитывать на выплату возмещения средств после отзыва лицензии КИВИ Банка.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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