Часть бюджетных денег Екатеринбурга зависла в банке QIWI

Екатеринбуржцы больше не смогут оплачивать городскую парковку наличными через терминалы банка QIWI. Сегодня Центробанк РФ отозвал у кредитного учреждения лицензию. Сейчас пункты приема QIWI не работают, также оказались заблокированы средства в QIWI-кошельках.

В администрации Екатеринбурга сообщили «Новому Дню», что отчисления в городской бюджет через банк QIWI были незначительными, однако сумму не назвали. Как оплата за парковку поступит в бюджет после отзыва лицензии банка, должен определить федеральный финансовый регулятор.

Добавим, что есть несколько способов оплатить автостоянку в Екатеринбурге: через паркомат, мобильное приложение «Горпарковка», посредством SMS, через банковские приложения или наличными в терминалах «Фрисби». Всего в уральской столице действуют 2982 платных парковочных мест. Автостоянки работают круглосуточно, стоимость – 30 рублей в час.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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