«Ничего не боялся и публично говорил такое, что никто не решался повторить», – известный адвокат рассказал об Игоре Сычеве

Накануне стало известно о смерти Игоря Сычева, бизнесмена, медиаменеджера, бывшего участника легендарного ОПС «Уралмаш». Во многих медиа вышли вчера и сегодня материалы со спорными заголовками. Известный адвокат Сергей Колосовский, в 90-е работавший в уголовном розыске, высказался по этому поводу.

«Сутки молчал. Просто не хотел верить, надеялся на то, что это ошибка. Сейчас начнется из всех утюгов – умер киллер.

Человек воевал в Афганистане. И когда государство отказалось защищать и заняло противоположную сторону, человек стал делать то, чему Родина научила.

Противостояние «Центра» и «Уралмаша». Прокурор области вызывает следователя, в производстве которого находится дело против центрового Вагина. В кабинете – сам Вагин. И в его присутствии прокурор области дает следователю команду дело прекратить. Когда следователь просит письменное указание, Вагин отодвигает прокурора и рычит на следователя в том смысле, что жить ему осталось меньше, чем кукушка прокукует.

Следователь полгода прятал семью и ходил по улицам короткими перебежками. А потом Вагина убили, и следователь прокуратуры вздохнул с облегчением. А годом спустя, когда ему передали это раскрытое дело, отказался его расследовать.

Многие считают, что мифическая «Белая стрела»* – это добро, или как минимум неизбежное зло. Так вот, вспоминая Игоря, помните, что от его руки не пострадал ни один мирный житель.

Видя деградацию правоохранительной системы в последние десять лет, как мог, боролся с коррупцией и просто разгильдяйством в органах. При этом ничего не боялся и публично говорил такие вещи, которые никто не решался повторить. Однажды с горечью сказал мне: ну почему больше всех это надо мне – бывшему зэку? Действительно, почему это не надо тому же прокурору области?

Сколько раз я предлагал ему записать его воспоминания, но он отнекивался – многие еще живы, не поймут. А жаль. На фото он раздает автографы на презентации книги, посвященной 25-летию УБОП, в которой есть несколько очерков про него – так что с чувством юмора у него было более чем.

Спи спокойно, дружище».

* «Белая стрела» – городская легенда из 1990-х о секретной спецслужбе, состоящей из сотрудников МВД, у которых есть лицензия на убийство особо опасных преступников, которых не удается наказать законным способом.

Екатеринбург, Елена Сычева

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