Уральские буддисты построят храм у горы Качканар

Уральские буддисты из общины Шедруб Линг планируют в этом году начать строительство храма Зеленой Тары в поселке Косья Нижнетуринского района, недалеко от горы Качканар.

Информация об этом размещена на странице общины «ВКонтакте». «Храм Зеленой Тары возводится силами подрядных организаций, а также буддистами, волонтерами и сорадующимися. Вы можете внести свой вклад в строительство храма, оказав финансовую поддержку или участием непосредственно в стройке», – говорится в материалах группы. Проект согласован, получено разрешение на строительство. Общине выделен в аренду земельный участок.

Бодхисаттва Тара – один из самых почитаемых образов в тибетском буддизме. По-тибетски она известна как «Освободительница» и «Мать всех будд». В общине надеются, что храм откроется зимой 2027 года.

Напомним, первые буддисты обосновались на горе Качканар еще в 90-е годы, там был построен монастырский комплекс «Шедруб Линг». Но затем оказалось, что территория монастыря находится в зоне разработки месторождения Качканарского ГОКа. Городской суд вынес решение о том, что буддисты должны покинуть этот земельный участок. После долгих переговоров в октябре 2019 года между комбинатом и буддистами было достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны. Община обещала уйти с горы в 2020 году, взамен Качканарский ГОК перевел монахам 26 миллионов рублей в качестве благотворительной помощи. В итоге последние буддисты покинули монастырь в 2021 году. Часть из них обосновались в поселке Косья.

Качканар, Елена Владимирова

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