На горе Качканар снесли постройки буддистского монастыря (ФОТО)

На горе Качканар снесли почти все хозяйственные постройки буддистской общины «Шедруб Линг». Сейчас на этом месте остались только статуя Будды и ступы. Фотографии и видео монастыря в нынешнем виде опубликованы в официальной группе общины в «ВКонтакте».

Напомним, конфликт между комбинатом ЕВРАЗ и буддистами, которые с 90-х годов обосновались на горе Качканар, длится с 2014 года. Территория монастыря находится в зоне разработки месторождения. Ранее качканарский суд вынес решение о том, что буддисты должны покинуть этот земельный участок. Комбинат не раз предлагал общине помощь с переездом в другое место, но основатель буддистского монастыря Михаил Санников был категорически против. После долгих переговоров в октябре 2019 года между комбинатом и буддистами наконец было достигнуто соглашение, устраивающее обе стороны. Община обещала уйти с горы в 2020 году, взамен Качканарский ГОК (входит в ЕВРАЗ) перевел монахам 26 миллионов рублей в качестве благотворительной помощи. В итоге последние буддисты покинули монастырь только год спустя.

На прошлой неделе, 16 марта, истек срок добровольного исполнения судебного решения о сносе незаконных построек на горе. После этого начался демонтаж хозяйственных помещений. По ранее достигнутой договоренности, культовые религиозные объекты – статую Будду и ступы – сносить не будут.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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