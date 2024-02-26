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Понедельник, 26 февраля 2024, 10:41 мск

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«Автомобилист» сыграет с «Ак Барсом» в первом раунде плей-офф КХЛ

Фото ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист» завершил регулярный чемпионат КХЛ, набрав 82 очка в 68 матчах. Екатеринбургский клуб финишировал на пятой строчке Восточной конференции. Соперник уральцев в предстоящем первом раунде плей-офф уже известен – это казанский «Ак Барс» (четвертое место на Востоке).

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 29 февраля. Соперники в плей-офф играют матчи до четырех побед. Первые две игры серии состоятся в Казани 29 февраля и 2 марта. Затем серия переедет в Екатеринбург, где «Автомобилист» выйдет против «Ак Барса» 4 и 6 марта. В случае необходимости пятый и седьмой матч состоятся в Казани (8 и 12 марта соответственно), а шестой поединок – в Екатеринбурге (10 марта).

«Автомобилист» и «Ак Барс» встретятся в розыгрыше Кубка Гагарина впервые с 2015-го года, и всего во второй раз в истории Континентальной хоккейной лиги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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