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Понедельник, 26 февраля 2024, 10:41 мск

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Торговцы комплекса «Пекин» устроили забастовку из-за повышения арендной платы

Сегодня в ТЦ «Пекин» арендаторы устроили акцию протеста: они закрыли свои павильоны и не начали работать. Причина – повышение арендной платы на 30%.

По данным портала e1.ru, представитель администрации «Таганского ряда», где находится этот ТЦ, объяснил бастующим, что поднятие аренды – это вынужденная мера из-за роста коммунальных платежей.

По предварительным данным, арендная плата повышается уже не в первый раз: это происходит регулярно, четыре раза в год. Торговцы готовы бунтовать, пока собственники не перестанут поднимать плату.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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