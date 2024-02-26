«Раньше 3500 платили, а сейчас уже 10 тысяч»: в «Пекине» не работают 200 торговых точек

В торговом комплексе «Пекин» на «Таганском ряду» около 200 арендаторов сегодня не открыли свои точки. Как сообщил один из торговцев «Новому Дню», аренда за квадратный метр сильно увеличилась.

«Сейчас мы за квадратный метр 10 тысяч платим в месяц. Хотя бы 6-7 тысяч, нормально бы было. Раньше 3500 платили, а сейчас уже 10 тысяч. Каждый раз поднимают и поднимают. Мы не можем оплачивать – это очень дорого. У нас расходы большие: грузчики подняли цену, за них отдаем много. Прижимают нас со всех сторон. Администрация говорит, что завтра решит эту проблему», – прокомментировала митинг одна из арендаторов «Пекина».

Как сообщил наш корреспондент, бастует только второй этаж. Многие торговцы хотят открыть свои павильоны, однако бунтующие просят их не работать.

Ранее «Новый День» писал, что арендаторы устроили акцию протеста из-за повышения арендной платы. Представитель администрации «Таганского ряда» объяснил, что это вынужденная мера из-за роста коммунальных платежей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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