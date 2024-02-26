В 2023 году на Урале смертность на 45% превысила рождаемость

По итогам 2023 года в Свердловской области сохранилась естественная убыль населения.

По данным Свердловскстата, в прошлом году на Урале родилось 38 529 человек, скончались – 55 929, таким образом, убыль составила 17 400 человек.

Также в прошлом году свердловчане заключили 30 288 браков, что на 4000 меньше, чем в 2022 году. Число разводов изменилось незначительно – 21 604, в 2022 году – 21 714.

Ранее Росстат сообщал, что среди регионов РФ наибольшее сокращение численности постоянных жителей в 2023 году в абсолютных цифрах было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях (минус 20,2 тысячи и 20 тысяч человек соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (минус 19 тысяч и 17 тысяч). Самый масштабный прирост численности зафиксирован в Московской области (+59,2 тысячи), Москве (+50,5 тысячи) и Тюменской области (+41,8 тысячи).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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