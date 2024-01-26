Россия теряет население

Численность постоянного населения России на 1 января 2024 года составила 146,204 млн человек, снизившись за год на 243,8 тысячи. Это следует из предварительной оценки Росстата без учета данных по Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям, передает РБК со ссылкой на данные статистического ведомства.

Как отмечается, среди регионов наибольшее сокращение численности постоянных жителей в 2023 году в абсолютных цифрах было зафиксировано в Кемеровской и Нижегородской областях (минус 20,2 тысячи и 20 тысяч человек соответственно), а также в Саратовской и Свердловской областях (минус 19 тысяч и 16 тысяч). Самый масштабный прирост численности зафиксирован в Московской области (+59,2 тысячи), Москве (+50,5 тысячи) и Тюменской области (+41,8 тысячи).

Издание обращает внимание, что динамика численности граждан складывается из естественного прироста/убыли (количество родившихся минус количество умерших) и чистого притока/оттока международных мигрантов. По итогам 11 месяцев 2023 года (последняя доступная статистика) естественная убыль составила 438 тысяч человек, сократившись на 19% к аналогичному периоду прошлого года (543 тысяч). Рождаемость в годовом выражении снизилась на 3%, смертность – на 8%. Миграционный прирост за десять месяцев (также последние доступные данные) составил 99,5 тысячи человек, из которых 94% пришлось на чистый приток из стран СНГ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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