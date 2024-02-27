Школам и детсадам Екатеринбурга требуется 720 миллионов рублей для защиты от терроризма

Образовательным организациям Екатеринбурга необходимо 720 миллиона рублей на выполнение всех требований антитеррористической защищенности. Городские чиновники признают, что такую сумму неоткуда взять. Поэтому внедрение средств охраны в школах и детсадах растягивается на годы.

Вопрос рассматривался сегодня на совместном заседании комиссий по безопасности и по образованию в Екатеринбургской думе. Заместитель начальника департамента образования Ольга Бабченко сообщила, что на сегодняшний день все образовательные учреждения оснащены тревожными кнопками, системой оповещения об эвакуации, автоматической пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Достаточное освещение и ограждение (забор высотой 2,5 метра) имеют 85% образовательных организаций. Сложнее всего с установкой охранной сигнализации – она есть только в 80 школах и 179 детских садов (это 25% объектов).

По словам Бабченко, в 2023 году в антитеррористическую защищенность образовательных учреждений было вложено более 96 миллионов рублей, в 2024 году планируется потратить еще около 100 миллионов. Однако на устранение всех нарушений по требованиям антитеррора требуется порядка 720 миллионов рублей. Эта сумма раскладывается на следующие части:

187 миллионов – наружное освещение 99 объектов,

242 миллиона – на систему управления эвакуацией в 310 объектах,

230 миллионов – на охранную сигнализацию в 395 объектах,

61 миллион – на видеонаблюдение в 214 объектах.

Всего в Екатеринбурге 675 зданий, в которых располагаются школы, детсады, кружки и секции дополнительного образования.

Ольга Бабченко подчеркнула, что требования к антитеррористической защищенности меняются почти ежегодно, поэтому расходы растут. Например, сейчас все охранные средства переводятся на российское программное обеспечение, поэтому оборудование требует замены.

«Мы понимает, что бюджет не сможет обеспечить такие средства. Законодательство позволяет нам еще эксплуатировать какие-то системы, поэтому мы согласуем с надзорными органами год возможной замены. При получении финансирования мы выполняем мероприятия, которые не требуют отлагательств, а остальную работу ведем в плановом режиме», – отметила чиновница.

Депутаты обратили внимание на неэффективность некоторых мер безопасности. Например, все школы оборудованы рамками металлодетектора, которые чаще всего не работают во время утреннего наплыва учеников. «На эти рамки тратятся немалые средства, а они стоят как мебель и пыль собирают», – отметила Виктория Ивачева. Бабченко ответила, что пропускной режим в школах обеспечивают еще охранники и дежурные администраторы. Вопрос о том, почему деньги тратят на металлоискатели, которые стоят отключенными, остался без ответа.

Депутат и директор школы № 140 Александра Журавлева заявила, что необходимо увеличить размер почасовой оплаты труда школьных охранников. Сейчас они получают в среднем 17 тысяч рублей в месяц, а на такие деньги «нормальных охранников не найти», отметила Журавлева. Она предлагает повысить оплату охранникам до 170 рублей в час.

В итоге вопрос об антитеррористической защищенности школ и детсадов вынесли на пленарное заседание Екатеринбургской думы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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