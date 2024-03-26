Екатеринбургские депутаты обсудят антитеррористическую защиту за закрытыми дверями

Екатеринбургская дума обсудит вопрос об антитеррористической защищенности школ и детсадов в закрытом режиме. Предложение внесла спикер Анна Гурарий, и большинство депутатов поддержали это решение.

Напомним, доклад мэрии по этому вопросу в конце февраля заслушивала думская комиссия по безопасности. Тогда было отмечено, что в городе насчитывается 675 зданий, в которых располагаются школы, детсады, кружки и секции дополнительного образования. Но только девять образовательных учреждений полностью соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. На устранение всех недостатков необходимо порядка 720 миллионов рублей. В 2024 году из городского бюджета на дополнительное оснащение школ выделено около 100 миллионов рублей.

После теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье отношение к мерам антитеррора кардинально изменилось. В Свердловской области до 10 мая отменены развлекательные, торговые и массовые мероприятия, а спортивные и патриотические будут проводиться с усилением охраны.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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