В Екатеринбурге от террора защищено менее 2% образовательных организаций

Только девять образовательных учреждений в Екатеринбурге полностью соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Всего в городе насчитывается 675 зданий, в которых располагаются школы, детсады, кружки и секции дополнительного образования.

Завтра Екатеринбургская дума рассмотрит вопрос о мерах антитеррора в образовательных организациях.

Доклад мэрии депутаты заслушивали в конце февраля, еще до трагедии в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Тогда на заседании комиссии по безопасности заместитель начальника департамента образования Ольга Бабченко сообщила, что в 2024 году на охрану школ и детсадов планируется потратить около 100 миллионов. Но на устранение всех нарушений по требованиям антитеррора требуется порядка 720 миллионов рублей.

Депутаты комиссии, в свою очередь, обращали внимание на бесполезность металлоискателей в школе. Во время утреннего наплыва учеников рамки металлодетекторов попросту не работают.

Также народные избранники предлагали повысить почасовую оплату школьным охранникам. Сейчас они в среднем получают 17 тысяч рублей, и, по словам директора школы №140 Александры Журавлевой, за такую сумму «нормальных охранников» не найти.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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