В детских лагерях усилят меры антитеррористической защиты

В детских лагерях Свердловской области после трагедии в «Крокус Сити Холле» усилят меры антитеррористической защиты. Для персонала и охранников проведут дополнительный инструктаж, а полиция изменит маршруты патрулирования, приблизив их к учреждениям отдыха.

«Безусловно, меры будут приняты. Прошло заседание правительства области, на котором были приняты решения по усилению антитеррористических мер во всех учреждениях, где есть массовое пребывание детей. В лагерях будут проведены дополнительные инструктажи с охранными предприятиями, проинструктируем дополнительно персонал. Будет усиление контроля, определенный алгоритм обхода территории. Со структурами МВД прорабатываем механизмы приближения патрулирования к зонам возле лагерей. Тактика для нас очевидна. Меры будут приняты к началу оздоровительной кампании», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель министра образования и молодежной политики Свердловской области Евгений Бирюк.

На устранение предписаний МЧС и прокуратуры, а также на создание антитеррористической защиты в лагерях на этот год выделено 350 миллионов рублей.

Всего летом в загородных лагерях отдохнут 79 тысяч детей, в санаториях – 18 тысяч, в дневных школьных лагерях – 130 тысяч детей. На всю оздоровительную кампанию-2024 выделено 3 миллиарда рублей, что на 200 миллионов больше, чем годом ранее.

Как ранее писал «Новый День», только девять образовательных учреждений в Екатеринбурге полностью соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Всего в городе насчитывается 675 зданий, в которых располагаются школы, детсады, кружки и секции дополнительного образования. В 2024 году на охрану школ и детсадов планируется потратить около 100 миллионов. Но на устранение всех нарушений по требованиям антитеррора требуется порядка 720 миллионов рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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