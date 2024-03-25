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Понедельник, 25 марта 2024, 11:54 мск

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Развлекательные мероприятия на Урале приостановлены до 10 мая

Антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала комплекс мероприятий по предотвращению терактов. Массовые увеселительные мероприятия временно отменены.

Протокол заседания размещен на официальном сайте комиссии. В нем говорится: «Приостановить проведение развлекательных, торгово-развлекательных и массовых мероприятий. При организации спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты их проведения в местах, где не обеспечены требования к антитеррористической защищенности. Срок – до 10 мая 2024 г.». Документ подписан губернатором Евгением Куйвашевым и начальником УФСБ по Свердловской области Игорем Николаевым.

Напомним, о возможных ограничениях предупреждала в субботу омбудсмен Татьяна Мерзлякова. «Мы, свердловчане, не привыкли к излишним ограничениям. Но жизнь заставляет. Ради нашей же безопасности, жителей области. Возможно, потребуются дополнительные осмотры наших сумок при входе в места скопления людей, возможно, будут отменены массовые мероприятия. Переживем. Вместе! Разделяя боль москвичей и всей страны. Помолимся ! И будем жить!» – говорится в сообщении на старичке Татьяны Мерзляковой в ВК.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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