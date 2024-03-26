Культурные и торговые площадки массово проверят на антитеррор

Правоохранительные органы Свердловской области до 27 марта проведут проверку культурных учреждений, концертных и торгово-развлекательных площадок на предмет антитеррористической защищенности. В случае выявления нарушений решения будут приниматься в соответствии с КоАП РФ, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Напомним, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» было объявлено, что в Свердловской области до 10 мая отменяются массовые развлекательные мероприятия. Губернатор Евгений Куйвашев 25 марта подписал распоряжение о дополнительных мерах безопасности по решению антитеррористической комиссии. Согласно документу, проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий приостановлено только на тех площадках, которые не отвечают требованиям антитеррора.

Сегодня на пресс-конференции министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина рассказала, что все театры и концертные учреждения региона возобновили работу. Меры безопасности в них будут усилены, поэтому зрителей просят приходить заранее, чтобы успеть пройти досмотры.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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