Туристическую выставку «Лето-2024» перенесли из-за введенных антитеррористических ограничений

В Екатеринбурге на неопределенный срок перенесли турвыставку «Лето-2024», которая должна была пройти 29-30 марта. Это связано с ограничениями в отношении массовых мероприятий.

«Выставка должна была пройти 29-30 марта, но в понедельник мы получили документы, которые объясняют невозможность проведения мероприятия в эти даты в связи с введенными ограничениями. Мне, конечно, обидно, поскольку только вчера я видел видеоролики с рекламой выставки, а сегодня наблюдаю, как по нашему распоряжению рекламы снимают, – рассказал в «Интерфакс-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Гости частично приедут в Екатеринбург в запланированные даты. Мы составили для них интересную программу, в «Домне» 29 марта пройдет конференция, на которой обсудим планы по международному туризму, полетные программы в Шри-Ланку, Малайзию, будет уделено время медицинско-оздоровительному туризму».

Сама выставка «Лето-2024» пройдет сразу, как только это станет возможным. Предположительно, это может произойти в апреле.

Напомним, после трагических событий в «Крокус Сити Холле» было объявлено, что в Свердловской области до 10 мая отменяются массовые развлекательные мероприятия. Губернатор Евгений Куйвашев 25 марта подписал распоряжение о дополнительных мерах безопасности по решению антитеррористической комиссии. Согласно документу, проведение развлекательных, торгово-развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий приостановлено только на тех площадках, которые не отвечают требованиям антитеррора. До 27 апреля все площадки будут проверены правоохранительными органами. В случае выявления нарушений решения будут приниматься в соответствии с КоАП РФ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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