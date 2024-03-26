Министр культуры: «Театры и концертные площадки будут работать в режиме повышенной готовности»

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина сообщила, что все театры и концертные учреждения региона возобновили работу. Меры безопасности в них будут усилены, поэтому зрителей просят приходить заранее, чтобы успеть пройти досмотры.

«Сегодня на подписании у губернатора находится распоряжение о реализации решений антитеррористической комиссии Свердловской области. Работа театров и концертных учреждений возобновлена, и особый акцент будет сделан на мерах безопасности. Вся область будет работать в режиме повышенной готовности, но будет работать, сообщила министр на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

По словам Светланы Учайкиной, в учреждениях культуры сейчас проверяют входные рамки, а также договоры с охранными предприятиями.

«Надо чтобы охранные предприятия были лицензированные. Принимаются и другие меры безопасности, чтобы зрителям и сотрудникам было комфортно находиться в театре. Мы надеемся на понимание зрителей. Теперь нужно приходить пораньше, чтобы все процедуры досмотра были сделаны качественно», – отметила министр.

Как писал «Новый День», накануне театры Свердловской области возобновили работу после отмены спектаклей 23 и 24 марта. Хотя по решению Антитеррористической комиссии, попавшему в СМИ, все развлекательные мероприятия рекомендовано было отменить до 10 мая. Однако сами культурные площадки в пояснениях отмечали, что спектакли – это культурный, просветительский и образовательный контент, а не развлечение в чистом виде.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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