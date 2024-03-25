Театры в Екатеринбурге возобновили работу

В Екатеринбурге государственные театры, которые 23 и 24 марта объявляли об отмене спектаклей, возобновили работу. Об этом они сообщают на официальных страницах в соцсетях.

«Уважаемые зрители! Сообщаем, что с сегодняшнего дня Свердловская музкомедия работает в штатном режиме. Мы усилили меры безопасности и ждем вас в залах», – говорится «ВКонтакте» музкомедии.

«Уважаемые зрители, Екатеринбургский ТЮЗ продолжает работу, спектакли состоятся», – сообщают в ТЮЗе.

Не отменяют сегодня спектакли и другие площадки. По всей видимости, спектакли не являются развлекательными мероприятиями, проведение которых остановили до 10 мая.

Напомним, Антитеррористическая комиссия Свердловской области разработала комплекс мероприятий по предотвращению терактов. «Приостановить проведение развлекательных, торгово-развлекательных и массовых мероприятий. При организации спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты их проведения в местах, где не обеспечены требования к антитеррористической защищенности. Срок – до 10 мая 2024 г.», – говорится в протоколе заседания комиссии. Документ подписан губернатором Евгением Куйвашевым и начальником УФСБ по Свердловской области Игорем Николаевым.

Какие именно мероприятия будут отменены, пока не известно. Пояснения обещали дать сегодня до конца дня.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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