Свердловский омбудсмен призвала быть готовыми к ограничениям ради безопасности

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова выступила со словами соболезнования по поводу трагедии в «Крокус сити холле».

«Это невозможно понять и принять – стрелять в безоружных людей. Но это происходит каждый день: весь израненный Белгород, мы с ним! Теперь терракт в Москве. Давно целились в самое сердце и достали.

Выразила соболезнования своим дорогим коллегам – москвичам – в области и столице. Готовы помочь им. Но главная помощь – мы вместе, мы рядом!

Дорогие земляки! Сегодня Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев проводит заседание Антитеррористического штаба. Будут приняты решения по безопасности жителей. Дополнительные. Которые необходимы в сегодняшнем времени.

Мы, свердловчане, не привыкли к излишним ограничениям. Но жизнь заставляет. Ради нашей же безопасности, жителей области.

Возможно, потребуются дополнительные осмотры наших сумок при входе в места скопления людей, возможно, будут отменены массовые мероприятия.

Переживем. Вместе! Разделяя боль москвичей и всей страны.

Помолимся ! И будем жить!», – говорится в сообщении на старичке Татьяны Мерзляковой в ВК.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube