Пик пройден: заболевших гриппом и ОРВИ стало существенно меньше

В Свердловской области вторую неделю подряд снижается заболевамость ОРВИ и гриппом. За семь дней выявили 31 тысячу случаев, хотя с середины февраля стабильно регистрировали более 40 тысяч в неделю.

«Заболевамость ниже уровня прошлой недели на 14,7% и ниже среднего многолетнего уровня на 2,2%. В структуре заболеваемости 59,9% составляют дети, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. – По-прежнему доминирует грипп А. Также выделены РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы и другие».

В Екатеринбурге заболевамость за неделю снизилась на 11,5%, выявили 14 тысяч случаев.

Напомним, резкий рост заболевамости был зафиксирован после возвращения детей с новогодних каникул. С середины января в среднем выявляли 40-42 тысячи больных в неделю.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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