Житель Екатеринбурга устроил в Калининграде пикник у Вечного огня (ВИДЕО)

В Калининграде были задержаны 38-летний житель Екатеринбурга и его 37-летняя подруга из Ижевска, которые осквернили Вечный огонь и украли корзину цветов с мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам.

Танцы у Вечного огня

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, туристов, устроивших пикник на братской могиле, заметили операторы системы «Безопасный город» во время визуального мониторинга. «Пара распивала алкоголь, танцевала вокруг Вечного огня, перепрыгивая через него. После мужчина, взяв с памятника корзину с цветами, вместе со спутницей направился в сторону улицы Галицкого», – рассказали в Росгвардии.

Информация о нарушителях поступила в центр оперативного управления городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии накануне в 01 час 25 минут. Дежурный направил на место происшествия группу задержания. Пару поймали по горячим следам, похищенная корзина с цветами находилась при них. Туристов доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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