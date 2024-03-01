Туристов, осквернивших мемориал в Калининграде, отправили под домашний арест

Пару туристов, которые пили и танцевали на Вечном огне в Калининграде, отправили под домашний арест до 27 апреля. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное группой лиц».

Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда Калининграда: «По версии следствия, в ночь с 26 на 27 февраля 2024 года Л. и К., находясь на территории братской могилы и мемориального ансамбля (памятника) 1200 воинам 11-й Гвардейской армии РККА ВС СССР, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года в ходе Великой Отечественной войны (1941-1945), где захоронены 1084 воина, распивали алкоголь, сожгли и похитили возложенные на мемориал в дань памяти и уважения к погибшим солдатам и офицерам цветы. Обвиняемые могут скрыться от следствия и суда, не имея постоянного места жительства на территории Калининградской области». В суде добавили, что обвиняемые раскаялись и сотрудничают со следствием. В Калининграде они живут на съемной квартире.

Напомним, мужчина из Екатеринбурга и женщина из Ижевска попали в Калининграде на камеры наблюдения системы «Безопасный город». На записи видно, что они что-то поджаривают на Вечном огне, танцуют, а уходя, мужчина забирает с мемориала одну из корзин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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