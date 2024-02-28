На Урале перед выборами проверят объекты ЖКХ

В Свердловской области проверяют объекты ЖКХ перед президентскими выборами. Эту тему сегодня обсуждали на заседании Антитеррористической комиссии региона.

«В ходе предыдущих заседаний АТК мы запланировали большой комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в этот период. Это касается подготовки членов избирательных комиссий к действиям в условиях возможного осложнения обстановки в период выборов, обеспечения безопасности объектов для голосования. Также важнейшая задача – обеспечить стабильное функционирование систем жизнеобеспечения. Необходимо пресечь любые попытки каких-либо противоправных действий, результатом которых может стать дестабилизация общественно-политической ситуации, недовольство населения», – сказал губернатор региона Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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