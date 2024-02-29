«Его действия были оправданы», – Россель рассказал, как Рыжков не давал ему пускать в регион иностранцев

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель поделился воспоминаниями о последнем руководителе правительства СССР Николае Рыжкове, который скончался два дня назад. Россель рассказал, что в 1990-х годах Рыжков всячески противился его желанию завести в регион иностранных инвесторов, опасаясь угрозы национальной безопасности.

«Лишь однажды мы с ним оказались «по разные стороны баррикад». Это было во времена становления новой России, – написал экс-губернатор в своем телеграм-канале. – Надо было открывать Свердловскую область, я искал возможные пути, хватался за любые возможности, а Николай Иванович сильно мне мешал, буквально вставлял палки в колеса. Позже я понял, что его действия были оправданы. Патриот своего Отечества, он до последнего верил и надеялся, что Советский Союз восстановится, что все вернется на круги своя к гособоронзаказу, к плановой экономике и недопустимо пускать в стратегический регион иностранцев, создавать совместные предприятия, открывать консульства».

Напомним, Николай Рыжков прожил в Свердловской области около 25 лет, все это время он работал на Уралмашзаводе, пройдя путь от мастера до генерального директора. В годы губернаторства Росселя он был депутатом Госдумы, позже – членом Совета Федерации.

Эдуард Россель в годы своей работы на посту губернатора активно развивал контакты с зарубежными странами, при нем в Екатеринбурге открылись консульства США (1994), Великобритании (1995), Германии (2005), Франции (2007) и других стран.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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