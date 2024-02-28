Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков

Советский и российский политик, бывший председатель совета министров СССР Николай Рыжков скончался в возрасте 94 лет. До недавнего времени он был членом Совета Федерации от Белгородской области.

О его смерти сообщила спикер СФ Валентина Матвиенко. «У нас в Конституции записана фраза об уважении к человеку труда. Так вот, для меня Николай Иванович – ярчайший пример «человека труда». Честного, бескорыстного и ответственного. На всех этапах своего пути – от заводских цехов до Госплана и руководства Советом Министров СССР, – он был именно «человеком труда». И своим трудом заслужил почет, уважение и, я уверена, достойное место в истории», – написала Матвиенко в своем телеграм-канале.

Николай Рыжков родился в 1929 году в семье донецких шахтеров, но существенная часть его биографии связана с Уралом. В 1950 году после окончания учебы в Краматорском машиностроительном техникуме приехал по распределению в Свердловск, где начал работать на Уралмаше – сначала – мастером, потом – начальником цеха, потом – главным инженером. С 1971 по 1975 руководил заводом, потом переехал в Москву, где занимал высокие государственные посты – от замминистра тяжелого машиностроения до председателя Совета министров СССР (в 1985-1991). В 1995 и 1999 годах избирался депутатом Госдумы, с 2003 года работал в Совете Федерации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube