Куда уральцы полетят на 8 Марта и сколько это стоит

Самыми популярными на 8 Марта у уральских туристов будут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул и Дубай. Поскольку выходных всего три, путешественники выбирают направления с короткими перелетами и большим количеством прямых рейсов. Авиабилеты за неделю до праздника подорожали.

«Летят туда же, куда летали и на 23 Февраля. Это две столицы, Сочи, в меньшей степени Минводы и Калининград. Из заграницы – ОАЭ и Турция», – рассказала турагент Ирина Чернова.

Цены на авиабилеты на 8-10 марта предсказуемо взлетели из-за повышенного спроса. «Новый День» рассмотрел вылеты из Екатеринбурга 8 марта, возвращение 10 марта на одного пассажира без багажа. В Москву и обратно, например, получится слетать за 9 тысяч рублей. В другие дни марта есть варианты от 6 тысяч. Но, кстати, на 8 Марта столица обойдется дешевле, чем это было 23 Февраля: за неделю до Дня защитника Отечества билеты стоили от 13 тысяч рублей на человека туда-обратно.

В Санкт-Петербург получится слетать за 15 тысяч рублей при обычной мартовской стоимости 8,5-10 тысяч. В Минводы – за 21 тысячу при средней цене от 15 тысяч рублей. Самым дорогим из российских направлений оказался Сочи. Билеты на мартовские праздники туда обойдутся сейчас минимум в 25 тысяч рублей.

В турецкий Стамбул без пересадок получится улететь за 42 тысячи, а в Дубай – за 45 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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