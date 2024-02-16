Авиабилеты из Екатеринбурга на февральские праздники подорожали

Авиабилеты по России и за рубеж на февральские праздники стоят на 20-50% больше, чем на другие даты. Популярностью пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, а также Стамбул и Дубай.

Как ранее рассказывали эксперты туротрасли, на длинные выходные февраля жители Екатеринбурга в основном поедут в загородные отели и на базы отдыха, а также в туры выходного дня в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Минводы. Из зарубежных направлений популярны Дубай и Стамбул, куда есть прямые удобные рейсы.

Мы посмотрели цены на авиабилеты с вылетом из Кольцово 23 февраля и возвращением 25 февраля, на одного человека, без багажа (за него придется доплатить 3-5 тысяч с человека в оба конца). В среднем чек на праздничные выходные на 20-50% выше, чем в другие дни февраля.

Так, например, билеты в Сочи и обратно на ночные рейсы обойдутся минимум в 17 800 рублей туда-обратно, на более удобное время суток перелет стоит от 19 тысяч рублей. В непраздничные даты в феврале слетать можно за 14 тысяч. Билеты в Минводы на 23-25 февраля стоят от 21 тысячи рублей против 14 тысяч в другие дни.

В Москву (и обратно) можно улететь за 13 тысяч, в Санкт-Петербург – за 14 тысяч. Это на 3-5 тысяч больше, чем сейчас.

Ценник на заграничные рейсы вырос еще сильнее. Так, например, билеты в Стамбул в начале следующей недели стоят от 32 тысяч рублей, а в февральские выходные – от 48,5 тысячи рублей. Перелет в Дубай на праздники подорожал с 35 до 47,5 тысячи рублей.

Как ранее писал «Новый День», в загородных отелях и на базах отдыха Свердловской области, а также в популярных местах размещения Тюменской и Челябинской областей на 23 февраля мест уже нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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