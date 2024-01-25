На гендерные праздники уральцы поедут в путешествия по России и в ОАЭ

На выходные в честь 23 Февраля и 8 Марта уральцы отправятся в короткие путешествия по России, а также – в ОАЭ и СНГ.

«Февральские выходные недостаточно продолжительные, чтобы полноценно отдохнуть за рубежом. Очевидного всплеска по зарубежным направлениям не фиксируем. Но мы наблюдаем спрос на загородные средства размещения в Свердловской и соседних областях, а также – на туры выходного дня в Москву, Санкт-Петербург, Казань», – рассказал на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Член правления УАТ, директор туроператора «Европорт» Ольга Коршун добавила, что некоторые туристы в феврале и марте берут по 1-2 дня отпуска дополнительно к выходным и отправляются в ОАЭ. «Из Екатеринбурга в ОАЭ достаточно рейсов каждый день, поэтому можно выбрать для себя удобные даты и расписание», – отметила она.

Кроме того, сейчас высокий спрос на зарубежный отдых в феврале и марте.

«На февраль в принципе уже мало что осталось, хотя в туризме этот месяц считается низким сезоном. На март – и особенно на школьные каникулы – из дальнего зарубежья у нас всего пять направлений, и все пользуются спросом. Это ОАЭ, Юго-Восточная Азия, Египет, Стамбул», – рассказала Ольга Коршун.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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