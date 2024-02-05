В загородных отелях и на базах отдыха закончились номера на февральские праздники

В популярных загородных отелях и на термальных курортах Урала заканчиваются номера на 23-25 февраля. Остались единичные варианты размещения.

Например, в загородном отеле «Гринвальд» в Верхней Сысерти на 23-25 февраля можно забронировать только коттедж с одной спальней за 35 тысяч рублей на две ночи. Остальные номера – в шале, основном корпусе – уже распроданы. В отеле АМАКС «Эко-парк» в Екатеринбурге остались только одноместные номера категории «Бизнес» за 13,5 тысячи рублей за две ночи. А вот все семейные варианты закончились.

То же самое и в глэмпингах, и на базах отдыха. Например, на «Чусовой» остался свободным один домик в лесу за 14 тысяч рублей на две ночи (на двоих). В «Яблоневом саду» в Верхотурье раскуплены и домики, и «купола».

Аналогичная ситуация и в соседних регионах. У свердловчан традиционно пользуются успехом аквапарк в Тюмени и термы в Челябинске. В отелях при них («Лето, лето», «Вода») мест на 23 и 24 февраля нет, заезды возможны только с 25-го числа.

Как ранее писал «Новый День», большинство уральцев на гендерные праздники отправляются за город либо в туры выходного дня по России.

«Февральские выходные недостаточно продолжительные, чтобы полноценно отдохнуть за рубежом. Очевидного всплеска по зарубежным направлениям не фиксируем. Но мы наблюдаем спрос на загородные средства размещения в Свердловской и соседних областях, а также – на туры выходного дня в Москву, Санкт-Петербург, Казань», – рассказывал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Также туроператоры отметили интерес к поездкам в ОАЭ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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