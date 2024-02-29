Обвиняемую в госизмене гражданку России и США оставили под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом Ксению Карелину, обвиняемую в государственной измене.

Напомним, Карелина, имеющая двойное гражданство России и США, постоянно проживающая в Лос-Анджелесе, была задержана в Екатеринбурге. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ – «Государственная измена». Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил ее под стражу. Защита Карелиной подала апелляцию.

«Сегодня Свердловский областной суд по итогам апелляционного рассмотрения жалобы оставил постановление суда первой инстанции в силе. Карелина останется под стражей по 6 апреля включительно», – рассказали в пресс-службе облсуда. По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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