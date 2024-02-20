В Екатеринбурге арестовали гражданку США и России, собиравшую донаты на ВСУ (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство – США и России. Ее обвиняют в государственной измене.
Задержание американки в Екатеринбурге
Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева, заявляют в ФСБ. Заведено дело о госизмене, обвиняемая арестована.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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