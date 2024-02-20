В Екатеринбурге арестовали гражданку США и России, собиравшую донаты на ВСУ (ВИДЕО)

В Екатеринбурге задержана 33-летняя жительница Лос-Анджелеса, имеющая двойное гражданство – США и России. Ее обвиняют в государственной измене.

Задержание американки в Екатеринбурге

Как сообщают РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева, заявляют в ФСБ. Заведено дело о госизмене, обвиняемая арестована.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube