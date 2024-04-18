Арестованная по обвинению в госизмене Ксения Карелина останется в СИЗО до 5 июля

Арестованная по обвинению в государственной измене бывшая жительница Екатеринбурга Ксения Карелина останется в СИЗО до 5 июля.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, защита Карелиной пыталась оспорить это решение, но суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений.

Напомним, Ксению Карелину, имеющую двойное гражданство – России и США и постоянно проживающую в Лос-Анджелесе, задержали в Екатеринбурге в феврале 2024 года. Ей предъявили обвинение по ст.275 УК РФ «Государственная измена». Суд заключил ее под стражу.

По данным ФСБ, женщина собирала деньги, которые затем шли на покупку медикаментов, экипировки и боеприпасов для ВСУ. В Штатах она неоднократно участвовала в акциях в поддержку Киева.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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