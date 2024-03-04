У лесных животных начался брачный сезон

С приходом весны у лесных животных Среднего Урала начался брачный сезон.

Первыми начинают период размножения зайцы. Беременность у них обычно продолжается около двух месяцев. В уральских лесах зайчихи, как правило, имеют до трех выводков, при каждом из которых появляется на свет до пяти детенышей. Заканчивается гон у зайцев в августе.

Кроме того, к брачным играм приступают сейчас лисы, волки, белки и другие звери. По словам егерей, детеныши волков появятся к началу лета. Весь уход за волчатами входит в обязанности матерей-волчиц.

Постепенно с таянием снега начнут просыпаться и хозяева леса – медведи. Однако период размножения они начинают летом – в июне и июле. Детеныши «косолапых» обычно появляются уже к концу ноября, когда медведи готовятся к очередной спячке.

Что касается перелетных птиц – грачей, жаворонков и других, то их период размножения начинается через месяц после прилета, то есть к концу мая.

Добавим, что в ближайшее время лесные обитатели начнут обновлять «гардероб». В частности, готовятся линять зайцы – менять зимнюю белую одежку на серую. Длительность процесса смены шкуры составляет около 80 дней.

Екатеринбург, Елена Васильева

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