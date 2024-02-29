«Автомобилист» стартовал в розыгрыше Кубка Гагарина с победы

Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над «Ак Барсом» в первом матче плей-офф КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 2:1 в пользу уральцев.

«Автомобилист» забил свои голы в первом периоде – дважды в большинстве. Отличились капитан команды Сергей Широков, который провел 800-й матч КХЛ в своей карьере, и Ник Эберт. Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, а в третьем периоде уральцам пришлось потерпеть. «Ак Барс» сократил отставание в счете на 50-й минуте. Большинство казанцев реализовал Вадим Шипачев. В концовке хозяева устроили штурм на ворота Евгения Аликина, но екатеринбургский голкипер справился со всеми бросками. По итогам встречи Аликин отразил 30 бросков и стал одним из героев матча.

Счет в 1/8 плей-офф стал 1:0 в пользу «Автомобилиста». Серия матчей длится до четырех побед. Следующая игра пройдет 2 марта снова в Казани, а уже 4 марта «Автомобилист» будет принимать соперника на домашнем льду.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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