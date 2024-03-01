Салоны красоты рассказали о мошенницах с сумочками

Владельцы салонов красоты рассказывают о мошенничестве со стороны клиентов, которые сбегают, не оплатив услуги. При этом страдают как дорогие салоны, так и частные мастера, которые работают на себя.

«Схема очень простая. Записывается девушка на большой комплекс услуг. Например, маникюр, педикюр, оформление бровей, ресниц, шугаринг всех зон. В общем, полный фарш, чек итоговый высокий. После того, как все услуги выполнили, она идет к администратору на оплату, и вдруг вспоминает, что забыла кошелек в машине. Говорит, что быстро сбегает за ним и все оплатит. А в качестве гарантии оставляет сумочку. Уходит – и все, с концами. А потом оказывается, что сумка пустая. В ней нет ничего», – рассказала «Новому Дню» Альбина Исаева из салона Woman's Secret.

По ее словам, с такими ситуациями сталкивались и другие специалисты в сфере бьюти-услуг, но редко кто обращается в полицию. «Некоторые мастера, кто работают в частном порядке, на себя, даже если они оформлены как самозанятые, а таких не так много, боятся привлекать к себе лишнее внимание со стороны правоохранительных органов, и эти мошенницы прекрасно это понимают, чем и пользуются», – добавила собеседница агентства.

Екатеринбург, Елена Сычева

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